Kim Kardashian foge de porcos nas Bahamas: "Estava assustada"

Kim Kardashian está de férias nas Bahamas com a irmã Khloé e os filhos de ambas. Nas redes sociais, as socialites tem partilhados vários momentos dos dias de descanso nas ilhas paradisícas.

Nas imagens, Kim surge na famosa praia com porcos e tenta tirar uma fotografia com os animais, mas parece que ficou com algum medo dos porcos já que é vista várias vezes a enxota-los Do outro lado é possível ouvir alguém a tentar acalmar a socialite mas Kim parece ter ficado "traumatizada" com a notícia da influencer que foi mordida por um porco, no mesmo local.

Veja mais AQUI