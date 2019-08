Nepal proíbe uso de plástico na região do Evereste

As autoridades nepalesas anunciaram a proibição de utilização de plástico de uso único, a partir de janeiro de 2020, na região do Evereste, na tentativa de reduzir os resíduos deixados pelos alpinistas.

Em declarações à agência de notícias AFP, uma autoridade local disse que, a partir de agora, isto ajudará a "manter a região do Evereste limpa a longo prazo". Contudo, ainda não foram estiupuladas multas para quem não cumprir a norma.

As empresas de trilhos, as companhias aéreas e a Associação de Montanhismo do Nepal irão trabalhar em conjunto com as autoridades locais para impôr a proibição aos dezenas de milhares de turistas que visitam a região todos os anos.

O Governo prevê introduzir mais medidas para limitar o efeito dos turistas na área.

Operação de limpeza no Evereste

Recentemente, as autoridades do Nepal removeram 11.000 quilos de lixo numa operação de limpeza no Monte Evereste, que permitiu ainda recuperar quatro cadáveres na maior montanha do mundo.

Um funcionário do Departamento de Turismo, Danduraj Ghimire, disse que a equipa de limpeza, que trabalhou durante semanas, recolheu embrulhos de alimentos, latas, garrafas e botijas de oxigénio vazias.

Fontes oficiais disseram que a iniciativa teve sucesso, mas ainda há muito lixo escondido debaixo da neve, que só desaparecerá quando as temperaturas subirem.

Sobre os quatro corpos recuperados, Ghimire disse que estavam expostos porque a neve estava derretida, e foram depois carregados até ao campo base e levados posteriormente para o hospital, para serem identificados.

Os companheiros dos alpinistas que morreram estavam com dificuldades em retornar à base com vida, pelo que não conseguiram carregar os corpos dos colegas.

Em relação à morte de alpinistas, um painel consultivo recomendou este mês os turistas a recorrerem a um guia experiente e a tentar escalar uma montanha mais pequena.