Pink diz que Meghan Markle está a ser vítima de bullying

A duquesa de Sussex parece já não estar nas boas graças dos britânicos nem da imprensa internacional e todas as suas atitudes dão que falar.

A mais recente polémica está relacionada com o facto da ex-atriz e o neto de Isabel II terem desfrutado de uns dias de férias na luxuosa mansão de Elton John no sul de França e, para isso, terem usado um jato particular, algo que, dizem os fãs vai contra as práticas de proteção do ambiente que tanto defendem.

O assunto tem feito correr tantra tinta na imprensa de todo o mundo que até o músico já se sentiu obrigado a vir a público explicar que foi o próprio quem fez o convite e tratou de todos os pormenores da viagem, como pode ler aqui.

Depois disso também a famosa apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres defendeu Meghan Markle e a cantora Pink deixou a seguinte mensagem no Twitter: “Fico feliz por ver pessoas a defenderem os duques de Sussex. A forma como as pessoas a tratam é o maior bullying público que vi nos últimos tempos."

