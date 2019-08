Polícia espanhola detém homem que filmou centenas de mulheres por baixo da saia

Um homem foi detido pelas autoridades espanholas, em Madrid, por fotografar e filmar mais de 550 mulheres por baixo das saias, um fenómeno intitulado “upskirting” e que em Espanha é considerado abuso sexual, podendo resultar em pena de prisão.

O colombiano de 53 anos atacava sobretudo no metro da capital espanhola e, segundo a polícia, filmava os vídeos com o telemóvel escondido na mochila. Posteriormente, publicava o conteúdo em sites pornográficos - foram identificados pelo menos 283 vídeos com milhões de visualizações - ou no seu próprio website, seguido por 3.519 subscritores.

Pelo menos 555 mulheres, algumas menores, foram identificadas pela polícia como vítimas.

O suspeito foi apanhado em flagrante no metro pelas autoridades, que no Twitter classificaram-no como “um dos maiores predadores à privacidade das mulheres”. Em casa do colombiano foram encontrados discos rígidos com centenas de vídeos.

Em Espanha, “upskirting” é considerado abuso sexual e punível com pena de prisão.