Porta-voz do Parlamento australiano assume papel de babysitter durante debate

Já não é estranho ver um bebé num Parlamento e, desta vez, aconteceu na Austrália. O porta-voz do Parlamento australiano segurou no filho de um dos deputados enquanto presidia a um debate, na Casa dos Representantes.

Foi o próprio Trevor Mallard que publicou uma fotografia de si próprio a alimentar o bebé do deputado Tamati Coffey.



Tamati Coffey anunciou o nascimento do filho com o parceiro Tim Smith em julho. Segundo a BBC, o bebé nasceu através de uma barriga de aluguer.

Esta quarta-feira, o deputado voltou ao Parlamento com o filho, pela primeira vez desde que tinha saído em licença de paternidade. Durante a sessão, Trevor Mallard assumiu não só o papel de porta-voz, como também o de babysitter.

Um dos deputados do Partido dos Verdes também partilhou uma imagem do momento, dizendo que era "adorável ter um bebé" no Parlamento.

Esta não é a primeira vez que algo do género acontece, como é possível ver na galeria.