Presidente italiano exige acordo rápido entre PD e 5 Estrelas

O Presidente italiano exigiu esta quarta-feira um acordo rápido entre o Partido Democrático e o Movimento 5 estrelas. Se a coligação não for formada nos próximos dias, Sergio Mattarella convoca eleições antecipadas.

Os partidos já estão, entretanto, a ser consultados pelo Presidente.

O PD já se tinha mostrado disponível para negociar, tendo definido cinco condições, entre as quais a alteração da política de migração, o compromisso com a União Europeia e o reconhecimento da democracia representativa e da centralidade do Parlamento.

O PD opôs-se ainda a uma recondução de Giuseppe Conte no futuro Governo.