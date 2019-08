Viagem de Greta Thunberg já vai a meio

Greta Thunberg, de 16 anos, decidiu atravessar o Oceano Atlântico num barco para evitar as emissões poluentes do avião.

A viagem já vai a meio. Daqui a uma semana chegará aos EUA. Está tudo a ser documentado pelo pai da jovem, que é cineasta.

Greta discursar em setembro nas Nações Unidas na Cimeira de Ação Climática da ONU, que contará com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres.

A jovem ativista planeia também participar na Conferência do Clima da ONU no Chile, no início de dezembro.