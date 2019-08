Presidente de Itália conclui hoje consultas com partidos

O Presidente de Itália, Sergio Mattarella, conclui hoje as consultas para determinar se há uma maioria parlamentar que permita formar um novo Governo ou se convoca eleições antecipadas, na sequência da demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte.

O Governo de coligação entre a Liga, de Matteo Salvini, e o Movimento 5 Estrelas, de Luigi di Maio, foi dado como findo na semana passada por Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, ao fim de 14 meses de coexistência difícil.

Segundo a maioria dos analistas, Salvini planeava forçar a antecipação das eleições legislativas para aproveitar o recorde de popularidade de que goza em Itália (36%-38%), sobretudo depois de a Liga ter sido o partido mais votado nas eleições europeias de maio, em que obteve 34% dos votos, o dobro dos 17% que conseguiu nas legislativas de março de 2018.No entanto, a hipótese que, hoje, se afigura mais provável é a da formação de um acordo de coligação entre o 5 Estrelas e o Partido Democrático, de Nicola Zingaretti, que, juntos, têm a maioria na Câmara dos Deputados (327 em 630), para evitar eleições antecipadas.

O PD aprovou na quarta-feira por unanimidade propor ao Presidente a constituição de "um Governo de mudança" com o M5S com base num "programa realizável e partilhado por uma ampla maioria parlamentar" que permita evitar que Itália realize eleições antecipadas.Para um tal entendimento, o PD definiu cinco condições: "A pertença leal à Europa, o pleno reconhecimento da democracia representativa e da centralidade do parlamento, o desenvolvimento assente no respeito pelo ambiente, a mudança de rumo na gestão dos fluxos migratórios com um papel preponderante da Europa e uma viragem na política económica e social no sentido de uma maior redistribuição e mais investimento".

Mattarella iniciou as consultas na quarta-feira à tarde, começando pelo seu antecessor no cargo, Giorgio Napolitano, com quem conversou por telefone, e recebendo em seguida os presidentes do Senado, Maria Elisabetta Casellati, e da Câmara dos Deputados, Robert Fico, bem como o grupo parlamentar de partidos autónomos e os chamados grupos mistos das duas câmaras.Hoje vão ser recebidos no palácio presidencial do Quirinal os restantes grupos parlamentares, por ordem crescente do número de eleitos em ambas as câmaras.

A partir das 10:00 locais (09:00 em Lisboa) Mattarella vai receber os Irmãos de Itália (FdI, extrema-direita), o Partido Democrático (PD, centro-esquerda), o Força Itália (FI, centro-direita), a Liga (extrema-direita e o Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema).Após as consultas, Sergio Mattarella deverá determinar se existe uma maioria alternativa no parlamento ou, caso não exista, dissolver o parlamento, abrindo caminho a eleições antecipadas.

