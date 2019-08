Brasil anuncia acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou esta sexta-feira a conclusão das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, na sigla em inglês).

"Concluímos hoje as negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a EFTA (bloco composto por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que tem um PIB [produto interno bruto] de 1,1 mil milhões de dólares [990 milhões de euros] e é o nono maior ator comercial do mundo", revelou Bolsonaro na rede social Twitter.

"Outra grande vitória da nossa diplomacia de abertura comercial", acrescentou o Presidente brasileiro, que ocupa atualmente a presidência rotativa do Mercosul, de que fazem parte, além do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que está atualmente suspensa.

O chefe de Estado brasileiro não especificou os termos do acordo, que devem ser explicados, entretanto, pelas delegações das duas partes.

Os quatro países que compõem a zona de livre comércio da EFTA têm um mercado de cerca de 14 milhões de habitantes. As exportações dos países do Mercosul para aqueles estados europeus somam cerca de 3 mil milhões de dólares anuais (2,7 mil milhões de euros).

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, já havia antecipado que aspirava finalizar o acordo com a EFTA, assim como outros tratados de livre comércio que estão a ser negociados pelo bloco sul-americano com a Coreia do Sul, Singapura e Canadá.



Lusa