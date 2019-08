Amazónia, guerra comercial EUA-China e Brexit. Os pratos principais da Cimeira do G7 

O presidente do Conselho da União Europeia, Donald Tusk, disse que a cimeira das grandes potências industriais (G7) que começa hoje em Biarritz (França) será uma reunião "extraordinariamente difícil". Numa conferência de imprensa antes do início do encontro, Tusk alertou em particular contra as guerras comerciais, advertindo que conduzirão à recessão global.