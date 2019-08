Turista com sarampo pode ter infetado visitantes da Disneyland 

Uma adolescente neozelandesa com sarampo visitou a Disneyland e outros pontos turísticos no sul da Califórnia e pode ter infetado outras pessoas, alertam as autoridades norte-americanas.

“O Departamento de Saúde Pública de Los Angeles está a tentar identificar outros que possam estar em risco de contrair sarampo e que possam ter estado expostos a um caso de sarampo em Los Angeles”, cita o The Guardian.

De acordo com as autoridades, a jovem esteve no sul da Califórnia entre 11 e 15 de agosto. Durante a estadia, visitou os estúdios da Universal e outros destinos populares em Hollywood e Santa Mónica. No dia 12 de agosto esteve na Disneyland, tendo colocado em risco qualquer pessoa com quem se cruzou, alertam.

Este alerta surge durante um dos piores surtos de sarampo nos EUA nos últimos anos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, desde outubro de 2018 foram reportados mais de 1.200 casos da doença em 30 estados norte-americanos.