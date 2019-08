Choque entre avioneta e helicóptero faz sete mortos em Palma de Maiorca

Sete pessoas morreram este domingo na ilha espanhola de Maiorca na sequência do choque no ar de um helicóptero com um ultraleve, disseram fontes oficiais.

O acidente, que aconteceu no município de Inca, de acordo com a agência noticiosa Efe, deu-se às 13:35 (12:35 em Lisboa).

Morreram pelo menos sete pessoas, duas das quais menores.

Como consequência do acidente perderam a vida os três adultos e dois menores que viajavam no helicóptero e os dois ocupantes do ultraleve, cujo piloto era um cidadão valenciano e viajava com um amigo.

Quatro vítimas do helicóptero são de nacionalidade alemã, um casal e o seus dois filhos. A outra vítima é o piloto do aparelho, de nacionalidade italiana.

A Guardia Civil abriu um investigação para esclarecer as causas do acidente.

Lusa