Oficial declara óbito de jovens que casaram cinco minutos antes 

Dois jovens morreram numa colisão com um camião minutos depois de se casarem. O óbito foi declarado no local do acidente pelo mesmo oficial que os tinha casado.

Harley, de 19 anos, e Rhiannon, de 20, colidiram com o camião à saída do recinto do casamento, no Texas, na sexta-feira. De acordo com testemunhas, o carro em que seguiam capotou várias vezes antes de se imobilizar numa vala.

O casal, que ainda vestia as roupas com que se tinha casado, foi declarado morto no local pelo mesmo oficial de justiça que celebrou o casamento minutos antes.

De acordo com a polícia norte-americana, a família dos jovens seguia no carro atrás, tendo testemunhado o acidente. A mãe do noivo contou à estação de televisão KFDM que “nem estiveram casados cinco minutos”.

“A única coisa que queriam era casar e começar uma vida em conjunto. Os dois tinham tantos sonhos”, contou.

As autoridades ainda estão a investigar o acidente, mas não atribuem para já culpa ao motorista do camião, que está a colaborar e aceitou submeter-se a testes de álcool e drogas.