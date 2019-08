Avião militar espanhol despenha-se no Mediterrâneo ao largo de La Manga

Um avião militar espanhol despenhou esta manhã no Mediterrâneo, em frente a La Manga.

De acordo com o El País, que cita o relato de várias testemunhas, no aparelho monomotor de dois lugar seguia apenas o piloto que conseguiu saltar antes da queda.

Contudo, até ao momento as autoridades não conseguiram localizar o piloto.

Os serviços de emergência de Múrcia informaram, através da rede social Twitter, que está em curso uma operação de resgate para tentar localizar o único tripulante do avião acidentado em La Manga.



O acidente teve lugar às 9h38 locais, quando centenas de chamadas alertaram o 112 para a queda de um aparelho militar no mar.

De acordo com o El País, o avião que se despenhou é um C-101.

As testemunhas garantem que viram também uma pessoa a saltar do aparelho, antes do avião de despenhar no mar.