Morreu o piloto do avião militar que se despenhou no mar ao largo de La Manga

O piloto e único ocupante do avião militar que se despenhou esta manhã no Mediterrâneo, ao largo de lamga, na região de Múrcia.

O piloto do aparelho do exército espanhol conseguiu ejetar-se antes de o aparelho cair no mar, anunciou o ministério da Defesa de Espanha, mas acabou por não resistir ao impacto, avança a imprensa espanhola.



A aeronave, um C-101 da Força Aérea que estava a "efetuar um voo de instrução", caiu às "09:38 locais (08:30 em Portugal) perto da localidade de La Manga, na região de Múrcia", no sudeste do país, segundo o comunicado do Ministério.



O avião caiu perto de uma base da Força Aérea, em San Javier. Imagens amadoras transmitidas pela imprensa espanhola mostraram o avião a cair abruptamente no mar, junto a uma praia.