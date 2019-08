Sete mortos e cerca de 100 desaparecidos em naufrágio nos Camarões

Pelo menos sete pessoas morreram e quase cem estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação que seguia da Nigéria para os Camarões, informaram esta segunda-feira fontes do Ministério da Defesa camaronês e da equipa de resgate.

Três corpos foram recolhidos e há pelo menos mais quatro no interior do 'ferry', de acordo com fonte da equipa de resgate citada pela agência Efe.

No total 107 pessoas foram resgatadas do 'ferry' que tinha a bordo cerca de 200 passageiros.

A embarcação nigeriana naufragou em frente à península de Bakassi, no Golfo da Guiné, quando seguia para Tiko, nos Camarões.

As causas do naufrágio ainda não são conhecidas, o mesmo acontecendo com a nacionalidade das vítimas mortais.

Lusa