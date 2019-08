Tempestade inunda ruas, estações de metro e aeroporto de Madrid 

A chuva forte que cai esta segunda-feira em Madrid está a causar vários estragos em edifícios, no aeroporto e nas principais ruas de Madrid.

A tempestade, que assola a capital espanhola desde o meio dia, já provocou mais de 600 ocorrências, segundo reporta o jornal El Mundo. Vinte e quatro voos foram desviados para os aeroportos de Barcelona, Valência e Alicante e outros 16 foram cancelados.

Como se pode ver nos vídeos que têm sido partilhados nas redes sociais, a tromba de água tem causado graves problemas de circulação nas principais vias da cidade.

No aeroporto, as complicações não se fizeram sentir apenas no tráfego aéreo. A termina T4 sofreu inundações devido a água que se infiltrou no teto do edifício.

Uma das estações de metro de Madrid também acabou por ficar inundada e, de acordo com alguns relatos no Twitter, a circulação está condicionada em várias estações.