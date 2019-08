Asteroide gigante vai passar pela Terra em setembro

Um asteroide maior do que alguns dos prédios mais altos do mundo vai passar pela Terra a 14 de setembro, mas não há motivos para preocupação e quem o garante é a NASA.

A NASA estima que o asteroide 2000 QW7 tenha entre 290 a 650 metros de diâmetro, o que equivale à altura de alguns dos maiores edifícios do mundo. Na lista, o Burk Khalifa, no Dubai, ocupa o primeiro lugar, com 828 metros, e a Torre de Xangai aparece em segundo, com 632 metros.

Segundo a CNN, o asteroide vai passar a mais de 23 mil quilómetros por hora pela Terra, a uma distância de 5,3 mil milhões de quilómetros.

Mas não há motivos para preocupação e quem o assegura é a NASA, que está a acompanhar o percurso do 2000 QW7. Uma equipa de astrónomos da agência não acredita que o fenómeno represente qualquer perigo para o planeta Terra.