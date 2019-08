Divulgadas imagens inéditas da consorte oficial do rei da Tailândia

Há 3 meses, Maha Vajiralongkorn, rei da Tailândia, confirmou o seu quarto casamento, com uma general da força de segurança do palácio, a rainha Suthida.

Mas num passo inédito desde 1932, durante a celebração dos seus 67 anos, no início do mês de agosto, o monarca decidiu tornar pública a sua relação com Sineenat Wongvajirapakdi, antigo membro da equipa de segurança do rei.

Sineenat foi nomeada "consorte real", numa cerimónia que decorreu ao lado da atual mulher de Maha Vajiralongkorn e que foi transmitida pela televisão, o que a oficializou como concubina do rei.

A biografia da concubina foi divulgada, esta segunda-feira, a pedido do monarca, e o website da família real tailandesa acabou mesmo por ir abaixo.

São 60 fotografias oficiais em 46 páginas, que mostram Sineenat Wongvajirapakdi, de 34 anos, com o uniforme militar ou de mãos dadas com o rei da Tailândia, vestida com os trajes tradicionais.

Maha Vajiralongkorn, de 64 anos, décimo monarca da dinastia Chakri, foi proclamado rei em dezembro de 2016, três meses após a morte de seu pai, o rei Bhumibol Adulyadej, que reinou por sete décadas.

O monarca é conhecido pela rebeldia, pelos inúmeros casos amorosos e por ser violento com as mulheres.