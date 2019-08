Mundo de olhos postos no beijo entre Melania Trump e o primeiro-ministro do Canadá

A cimeira do G7 em Biarritz, em França, podia ter sido mais um encontro normal onde os líderes da Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos discutem sobre os recentes incêndios na Amazónia e tratam de outros acordos, mas não foi, e despertou os olhares de todo o mundo.

Na imagem acima, a primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cumprimenta o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, com um beijo na bochecha. A imagem tornou-se viral nas redes sociais. "O mundo seria um lugar mais feliz se nós pudéssemos encontrar alguém que nos olha como a Melania olha para o primeiro-ministro do Canadá", escreveu um internauta no Twitter. "Eu acho que o meu marido pode pedir o divórcio se eu olhar para outro homem como Melania olha para o Trudeau", disse outro.

