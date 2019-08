Ataque no México poderá ter sido motivado por guerra de cartéis de droga

Segundo a imprensa local, o incêndio no bar "El Caballo Blanco" resultou da invasão de vários atacantes com 'cocktails molotov' (engenhos explosivos de fabrico artesanal). O alegado ataque ocorreu por volta da meia-noite de terça-feira para quarta-feira, com o fogo originado a provocar o pânico entre quem estava no estabelecimento.