Autoridades do Japão emitem alertas máximos devido às chuvas torrenciais

Pelo menos três pessoas morreram em inundações no Japão. Houve deslizamento de terras em várias zonas e casas inundadas. As autoridades já emitiram alertas máximos devido às chuvas torrenciais. Aconselham ainda que sejam evacuadas as áreas onde vivem mais de 600 mil pessoas.