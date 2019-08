Autoridades francesas destroem vírus que infetou mais de 850 mil computadores

As autoridades de cibercrime francesas destruíram um vírus que infetou mais de 850 mil computadores em todo o mundo. De acordo com a polícia, a rede de computadores infetados era controlada a partir de França e o esquema terá rendido milhões de euros aos 'hackers'.

O servidor pirata estava instalado na região de Paris e o alerta para a sua existência foi dado pela empresa Avast, que desenvolve software antivírus. Depois de o desmantelar, as autoridades foram capazes de remover o vírus dos computadores afetados.

O “Retadup” afetou milhares de computadores com o sistema operativo Windows, em mais de 100 países, mas maioritariamente na América Central e na América do Sul. Era enviado através de um e-mail onde se oferecia dinheiro ou fotografias eróticas.

De acordo com as autoridades, os 'hackers' conseguiam controlar os aparelhos de forma remota e extorquir dinheiro aos utilizadores através de “ransomware”, um tipo de “malware” que impede os utilizadores de aceder ao sistema ou ficheiros pessoais, exigindo o pagamento de uma espécie de resgate em troca da devolução do acesso ao computador.

Estima-se que os ‘hackers’ por trás deste ataque, ainda em fuga, tenham feito milhões de euros desde 2016.