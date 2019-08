Erro de farmacêutica deixa 17 crianças com sintomas da Síndrome de Lobisomem

A administração incorreta de um medicamento deixou 17 crianças em Espanha com um crescimento anormal de cabelo, os sintomas da Síndrome de Lobisomem.

"A testa, as bochechas, os braços, as pernas e as mãos do meu filho ficaram cheias de cabelo... foi muito assustador", contou uma das mães, citada pela BBC.

Os 17 casos foram detetados em Cantábria, Valência e Granada. Os sintomas anormais e o elevado número de casos levaram as autoridades de saúde a investigarem e a descobrirem que o medicamento usado para tratar o refluxo gastroesofágico das crianças era a causa dos problemas.

As crianças ficaram com os sintomas após tomarem medicação que continha um fármaco usado para tratar a queda de cabelo. Aquilo que deveria ter omeprazole - usado para diminuir a secreção gástrica - tinha, na verdade, minoxidil - um ingrediente que estimula o crescimento do cabelo.

Num comunicado, citado pela emissora britânica, o regulador de saúde adiantou que o medicamento tinha sido distribuído por uma farmacêutica, na zona de Málaga, e que o produto foi retirado do mercado logo após os primeiros casos terem sido detetados, em julho.

Na quarta-feira, o ministro da Saúde espanhol confirmou que um dos lotes do medicamento tinha sido incorretamente rotulado devido a um "erro interno" do centro de distribuição da farmacêutica, que vai estar encerrado durante as investigações.

As crianças afetadas deverão melhorar nas próximas semanas e o excesso de cabelo deverá cair.