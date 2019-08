Faixa de Gaza em "estado de alerta" após atentados que mataram 3 polícias do Hamas

Mohammed Salem

"Os serviços de segurança em Gaza têm já as primeiras informações sobre este crime hediondo e os seus autores e continuam as investigações para determinar as circunstâncias exatas (...) destes atentados à bomba", indicou o Ministério do Interior em Gaza, adiantando que o enclave está em "estado de alerta".

As autoridades, que durante a noite de terça-feira para hoje tinham evocado "explosões" de origem indeterminada, divulgaram o balanço dos ataques contra postos de controlo da polícia na cidade de Gaza: três mortos e três feridos.

Testemunhas disseram à agência France Presse que os atentados foram realizados por suicidas em motorizadas.

O Ministério do Interior não confirmou estas informações, mas uma fonte próxima do inquérito indicou que "as suspeitas pesam para o lado dos salafistas".

Estes serão os primeiros atentados suicidas no enclave palestiniano em mais de dois anos.

Segundo o ministério, dois polícias morreram e uma pessoa ficou ferida no bairro de Tal al-Hawa em Gaza e um polícia foi morto e duas pessoas ficaram feridas numa estrada junto ao mar na mesma cidade.

Jornalistas da AFP constataram uma presença reforçado de homens do Hamas nas principais vias do enclave palestiniano, entre Israel, o Egito e o Mediterrâneo.

"Os atentados visam minar a estabilidade de Gaza e só servem os interesses de Israel", afirmou o líder do gabinete político do Hamas, Ismaiel Haniyeh.

Os três polícias mortos, considerados "mártires" pelo Hamas, são Salama Majid al-Nadim, 32 anos, Wael Mussa Mohammed Khalifa, 45, e Alaa Ziad al-Gharabli, 32, precisou o ministério. Os funerais estão previstos para hoje à tarde.

"Pedimos à população que apoie os nossos serviços de segurança para que eles possam restabelecer a ordem", declarou num comunicado.

O Hamas é confrontado há anos com o desafio do movimento salafista e em particular com os 'jihadistas' que dele fazem parte. O exército israelita acusa o Hamas de não fazer o suficiente para conter a sua aliada Jihad Islâmica.

Os atentados de terça-feira acontecem numa altura em que uma série de disparos de 'rockets' a partir da Faixa de Gaza contra território israelita seguida de represálias do Estado hebreu fazem recear uma escalada entre os movimentos armados de Gaza e Israel, quando se aproximam as eleições legislativas neste país, previstas para 17 de setembro.