Países decidem controlar comércio de girafas após espécie ter sofrido redução

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (CITES, na sigla inglesa) decidiu que o comércio de girafas tem de ser controlado para evitar excessos que coloquem em causa a sobrevivência da espécie.

A decisão foi tomada na 18.ª reunião da CITES, que terminou hoje em Genebra, na Suíça, e na sequência de uma redução da população mundial de girafas entre 36% a 40% nos últimos 30 anos.

"O objetivo é evitar uma utilização incompatível com a sua sobrevivência", adianta o ONU News, órgão de informação das Nações Unidas, no seu 'site', apontando o comércio excessivo e a perda de uma parte do habitat entre as pressões que esta espécie tem enfrentado nas últimas décadas.