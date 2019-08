Rainha aprova suspensão do Parlamento britânico

A rainha aprovou esta quarta-feira a suspensão do Parlamento britânico, depois do pedido do primeiro-ministro, Boris Johnson.

O comunicado feito pelo Conselho Privado do Reino Unido confirmou que o Parlamento ficará suspenso num dia entre 9 e 12 de setembro até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para o Brexit, a 31 de outubro.

"Os deputados terão muito tempo para debater", disse Boris Johnson numa declaração transmitida pela televisão Sky.

A medida já tinha sido avançada por alguns media britânicos, provocando uma queda da libra esterlina e críticas da oposição como uma forma de impedir os deputados de impedir uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Tom Watson, deputado Trabalhista, escreveu no Twitter que esta é uma "afronta escandalosa" à democracia britânica.

"Isto é colocar a rainha contra o Parlamento"

Para Ricardo Costa, "a rainha nunca teve de tomar uma decisão deste calibre".