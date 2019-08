Tweets de Trump? Diana decidiu cosê-los

Em janeiro de 2018, a artista Diana Weymar começou a coser tweets do Presidente Donald Trump em pedaços de tecido, roupa e almofadas como forma de se relacionar com a política norte-americana. O projeto pode ser visto em Tiny Pricks Project.

Hoje em dia, a coleção tem peças criadas por outras pessoas e pode ser vista numa galeria em Nova Iorque. “Tudo começou com as palavras ‘I am a very stable genius’ (sou um génio muito estável, em português)”, conta Diana à BBC.

A declaração de Donald Trump inspirou-a a coser uma peça por semana, mas rapidamente passou a duas ou três até que, seis meses depois, Diana já não tinha mãos para dar conta de todas as peças que lhe chegavam.

“A resposta à exibição tem sido fantástica. As pessoas falam sobre cada citação e relembram o momento em que a ouviram ou lerem pela primeira vez. Uma peça que costumo mostrar parece, à primeira vista, ter sido cosida em tecido, mas um olhar mais atento revela que é, na verdade, um guardanapo de papel”.

Até às presidenciais de 2020 Diana espera ter 2,020 peças na coleção.