Homem já alterava substancialmente ambiente há três mil anos

O Homem já transformava substancialmente a ecologia da Terra há três mil anos, mesmo antes da agricultura intensiva e da domesticação de plantas e animais, indica um estudo divulgado esta quinta-feira na revista científica Science.

Através de uma avaliação arqueológica global do uso antigo da terra provou-se que a atividade humana na pré-história não era tão inócua e que os primeiros caçadores-recoletores, agricultores e pastores tiveram um efeito muito maior na paisagem da Terra e muito mais cedo e mais amplo do que inicialmente se pensava.

Esta informação contraria a ideia de que as mudanças ambientais em larga escala causadas pelo Homem são um fenómeno recente, uma ideia que facilmente se assume devido ao foco que hoje se dá às alterações climáticas, ao aquecimento global e às energias renováveis.

No entanto, segundo o estudo, o Homem começou a modificar o meio ambiente há já dez mil anos e o primeiro impacto ambiental global tem pelo menos três mil anos, segundo Gary Feinman, curador do Museu de História Natural de Chicago, Estados Unidos, e um dos 250 autores do estudo.

De acordo com o investigador, para se entender a atual crise climática é preciso entender também a história dos humanos alterando os seus ambientes.

O estudo, liderado por Lucas Stephens, da Universidade da Pensilvânia, também nos Estados Unidos, faz parte de um projeto maior chamado ArchaeoGLOBE, que reúne informações 'online' de especialistas regionais sobre como o uso da terra mudou ao longo do tempo em 146 diferentes áreas do mundo.

E essas informações mostram que a pegada ecológica não era assim tão pequena quanto se imaginava, disse Feinman, segundo o qual há três mil anos o Homem fazia agricultura muito invasiva em diversas partes do mundo.

Segundo os autores do trabalho os seres humanos começaram a derrubar florestas para fazer agricultura e os pastores também desflorestaram para fazer criação intensiva de animais.

"Embora a taxa em que o ambiente está a mudar seja muito mais drástica, vemos os efeitos que os impactos humanos tiveram na Terra há milhares de anos atrás", disse Ryan Williams, outro dos autores do estudo.

Conhecer o início dos impactos ambientais pode ajudar a perceber que soluções as civilizações antigas usaram para mitigar efeitos negativos do desmatamento ou da falta de água, por exemplo.

Lusa