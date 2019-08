Presidente da Colômbia promete "perseguir sem tréguas" as FARC

O Presidente colombiano já reagiu e condenou esta quinta-feira o regresso das Forças Armadas Revolucionárias (FARC) da Colômbia à luta armadas.

O número dois da antiga guerrilha FARC anunciou esta quinta-feira "uma nova etapa da luta" armada, reaparecendo num vídeo com outros ex-líderes desse grupo, depois de mais de um ano de paradeiro desconhecido.

Iván Márquez diz que vai continuar a proteger os colombianos e emitiu uma ordem de captura para os guerrilheiros que apareceram no vídeo.

Considerada a guerrilha mais poderosa do continente sul-americano, as FARC surgiram em 1964 e tornaram-se um partido político sob o nome Força Alternativa Comum Revolucionária, após a assinatura do acordo de paz com o Governo, em 2016.