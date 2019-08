Salvini apela a uma grande manifestação em Roma no dia 19 de outubro

O líder do partido Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, que causou a queda prematura do Governo italiano e se viu excluído da próxima coligação, apelou hoje para a realização de "uma grande manifestação" em Roma, no dia 19 de outubro.



"A 19 de outubro, penso num grande dia do orgulho italiano", declarou, num vídeo difundido pelas redes sociais.



Depois do sinal verde dado ao primeiro-ministro cessante, Giuseppe Conte, para formar um novo Governo nascido do acordo entre o Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) e o Partido Democrata (PD, centro-esquerda), Salvini avisou os detratores: "não se livraram de mim com um joguinho de palácio, eu não vou desistir".



O ministro do Interior ainda em funções prometeu um regresso do seu partido à cena política, "mais determinado que nunca", criticando "um Governo que nasceu em Bruxelas" e acrescentando que "a Itália não será a serva de ninguém".



"Eles não vão durar muito tempo, nós já nos estamos a preparar. Não podem negar aos italianos o direito de voto", afirmou Salvini, falando de "um desejo louco de reconstruir".



O político de extrema-direita lançou ainda um alerta contra aqueles que se sintam tentados em abolir o seu "decreto de segurança", o seu texto dirigido à imigração ilegal, dizendo que iriam "ferir todos os italianos".



"Há alguém que queira recomeçar o negócio da imigração ilegal?", questionou.



Até meados de outubro, Matteo Salvini promete a implantação de "pontos de informação por toda a Itália a 21 e 22 de setembro, para exigir democracia e respeito pelo voto e pelas regras".



Em 14 meses no poder, Salvini fez vários ataques polémicos que tiveram como alvo a Igreja, a França, a Europa e as organizações não-governamentais (ONG).



Multiplicou as referências aos símbolos católicos como a Virgem, o Rosário ou o Evangelho, o que atraiu a ira da Igreja Católica, uma instituição que ocupa um lugar de primeiro plano na vida social e política italiana.



Durante uma ação de campanha para as eleições europeias, Salvini invocou os santos padroeiros da Europa antes de beijar um crucifixo, provocando uma reação negativa do cardeal Pietro Parolin, braço direito do Papa Francisco.



O próprio Papa Francisco atacou o ministro do Interior italiano, sem nunca referir o seu nome, expressando regularmente a sua desaprovação à política anti-imigração e criticou "o soberanismo" e os "discursos que se assemelham aos de Hitler, em 1934".



Salvini acusa a União Europeia de estrangular a Itália com regras muito rígidas e falta de solidariedade para com o país na questão dos migrantes, tendo como alvos favoritos a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron.



"As escolhas são feitas apenas em Paris e Berlim, já chega. A Itália não está mais disposta a aceitar todos os migrantes que chegam à Europa", afirmou a 21 de julho, nas redes sociais.



Manteve uma postura anti-migrantes e uma linha dura nesse assunto, como se confirmou pela decisão de fechar os portos italianos às ONG, acusando-as de cumplicidade com as redes de tráfico de pessoas.



Confesso admirador do Presidente russo, Vladimir Putin, Salvini foi fotografo com uma 't-shirt' pró-Putin aquando das suas visitas a Moscovo.

Ainda este verão, houve uma controvérsia sobre suspeitas da Liga ser financiada pela Rússia, num caso chamado 'Russiagate'.



De acordo com o portal da Internet BuzzFeed e as transcrições de áudio publicadas na imprensa, um parente de Salvini fez um acordo com três russos para desviar para a Liga 65 milhões de dólares (59 milhões de euros) de uma compra de petróleo russo, através de intermediários.

Mas Salvini repete: a sua admiração por Putin e a luta contra as sanções europeias impostas à Rússia após a anexação da Crimeia é "gratuita".

