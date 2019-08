Supremo tailandês confirma pena de morte a birmaneses por homicídio de casal britânico

"O tribunal confirma os vereditos proferidos em primeira instância e no recurso", declarou o juiz, citado por agências internacionais.

Em 14 de dezembro de 2015, Zaw Lin e Win Zaw Tun foram condenados, em primeira instância, por violarem e matarem Hannah Witheridge, de 23 anos, e David Miller, de 24, cujos corpos foram encontrados numa praia na ilha tailandesa de Koh Tao, em setembro de 2014.

Advogados e associações de defesa dos direitos humanos acusam a polícia de falhas na investigação e de terem usado os birmaneses como bodes expiatórios, acusações que as autoridades tailandesas sempre negaram.

Os dois réus inicialmente confessaram o crime, mas recuaram e alegaram que foram torturados pela polícia.

"Respeito a decisão do Supremo Tribunal. No entanto, tendo revisto as provas apresentadas durante o processo, acredito que a culpa e a pena de morte devem ser revertidas", disse nas redes sociais o ativista Andy Hall, assistente da defesa.