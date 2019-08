Complexo de edifícios nos EUA com acesso vedado após relatos de pessoa armada

Um complexo de edifícios governamentais em Montpelier, Vermont, nos Estados Unidos, foi parcialmente encerrado depois de informações indicando a presença de um indivíduo com uma arma.

Um responsável indicou a um canal de notícias local que foi reportado que alguém estava a entrar num dos edifícios com o que parecia uma arma.

Os funcionários foram retirados do edifício e a polícia está a fazer buscas no local.

O Departamento Estadual de Recursos Humanos afirmou em comunicado que em seu entender "a situação está sob controlo e não há perigo", sem adiantar detalhes.



Lusa