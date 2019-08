Conta do presidente do Twitter pirateada com mensagens violentas e racistas

O perfil oficial do cofundador e presidente do Twitter, Jack Dorsey, foi esta sexta-feira pirateado com várias mensagens de conteúdo racista e violento, que permaneceram visíveis na conta durante 20 minutos, confirmou a rede social.

O departamento de comunicação do Twitter reconheceu os factos numa mensagem divulgada na rede social."Estamos conscientes de que a conta de Jack Dorsey foi pirateada e vamos investigar o sucedido", refere.

Além de frases com conteúdo racista, outras mensagens alertavam para a existência de bombas nas instalações do Twitter, enquanto partilhava conteúdos de ocorrências trágicas.

Criador da popular rede social, Dorsey tem mais de 4,5 milhões de seguidores no Twitter que receberam mensagens e vários 'links' enviados pelos 'hackers' que acederam à sua conta.

Nos últimos anos existem diversos casos de contas pirateadas de políticos e celebridades na rede social, que conta com mais de 139 milhões de utilizadores diários.

Lusa