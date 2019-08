Google revela que iPhone foi alvo de uma operação de hackers 

Uma equipa de investigação da Google descobriu que, durante pelo menos dois anos, o iPhone foi alvo de uma operação de hackers que tinham como objetivo utilizar o software para aceder a fotografias, geolocalizar utilizadores e outros dados pessoais.

Num artigo publicado esta quinta-feira no blog da Google "Project Zero", os especialistas explicaram que o esquema funcionava através de sites, com vários milhares de visitantes por dia, que foram invadidos para hospedar os ataques.

"Uma simples visita a um dos sites invadidos foi suficiente para o servidor atacar o dispositivo e, se for bem-sucedido, instalar uma programa que permite monotorizar o utilizador", disse disse Ian Beer do Projet Zero. Uma vez instalado, o software maligno "roube primeiro os arquivos e acede aos dados de geolocalização", explicou, acrescentanto que era possível aceder também a mensagens encriptadas do Whatsapp, Telegram e iMessage.

O seu telemóvel está protegido?

Os ataques foram denunciados à Apple em fevereiro, após o lançamento de uma atualização de software para corrigir problemas de segurança. Se tem um iPhone certifique-se que o dispositivo está a utilizar a versão mais recente do iOS, para garantir a proteção. Para isso, deve consultar as configurações e, na secção 'Geral', descarregar o iOS 12.4.1.

