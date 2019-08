Homem que roubou 50 dólares libertado após 36 anos na prisão

Um juiz do Alabama ordenou a libertação de um homem que, na década de 80, foi condenado a prisão perpétua por ter roubado 50.75 dólares (46.21 euros) de uma pastelaria.

Em 1983, Alvin Kennard roubou uma pastelaria com recurso a uma faca. Apesar de ninguém ter saído ferido, o homem foi condenado a uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de sair em liberdade condicional.

Segundo a BBC, Alvin recebeu uma pena pesada sob as leis introduzidas no país para deter reincidentes. Anteriormente, o homem já tinha assumido a culpa por um assalto, o que queria dizer que tinha infringido a lei "Three Strikes".

Em 1977, o Alabama aprovou esta lei, que ditava a prisão perpétua, sem condicional, para aqueles que tivessem cometido três ou mais crimes, ou se algum destes fosse casificado como um crime de categoria A.

Desde então, a lei mudou e a advogada de Alvin conseguiu pedir a liberdade condicional. Citada pela emissora britânica, Carla Crowder revelou que o homem tinha ficado "maravilhado com a oportunidade".

No tribunal, o homem de 58 anos confessou ao juiz que tinha assumido a responsabilidade por todas as suas ações. A decisão do juiz do Alabama emocionou a família e amigos do homem e, em entrevista, uma das sobrinhas confessou que "todos choraram".



Alvin quer agora voltar para junto da família e retomar o antigo trabalho de carpinteiro.