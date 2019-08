Kevin Spacey está em Lisboa e tira fotos com vários fãs

Kevin Spacey está em Lisboa. Nas últimas horas foram partilhadas nas redes sociais várias imagens do ator em inúmeros pontos da capital ao lado de alguns fãs que não hesitaram tirar uma fotografia com Spacey.

O ator terá jantado esta, quinta-feira, 29, no Cais do Sodré, passou pelo Bairro Alto e depois terá terminado a noite no espaço noturno Lux.

A carreira do ator deu uma queda vertiginosa. O ator foi alvo de alegações de abuso e agressão sexual por vários jovens, alguns deles menores. Em julho deste ano os procuradores de Massachusetts, nos Estados Unidos, desistiram a acusação contra Kevin Spacey, que respondia por abuso sexual de um jovem que na altura tinha 18 anos.

Kevin Spacey era o rosto de uma das maiores séries da Netflix, House of Cards, e foi imediatamente removido da produção. O ator não tem mais projetos, quer em televisão, quer em cinema. Excepto um filme sobre Gore Vidal. O filme terminou as gravações semanas antes das primeiras alegações de abusos sexuais e corre o risco de nunca ver a luz do dia.

Veja aqui as fotos da passagem do ator por Lisboa