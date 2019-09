EUA reiteram apoio à Ucrânia perante agressões russas

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, reiterou este domingo o apoio à Ucrânia, contra a agressão russa, prometendo proteção da "integridade territorial" ucraniana, à margem das cerimónias do 80º aniversário do início da II Guerra Mundial, em Varsóvia.

"Posso garantir que o relacionamento entre os EUA e a Ucrânia nunca foi tão próximo", disse Mike Pence, que esteve nas cerimónias de Varsóvia em substituição Presidente Donald Trump, ocupado com a monitorização de um furacão na costa leste norte-americana.

A declaração do chefe da diplomacia norte-americana foi feita ao Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, que tem pedido apoio ao Ocidente, no momento em que a Rússia tem intensificado a sua presença militar na fronteira ucraniana, depois de ter anexado a região da Crimeia, em 2014.

Em 2018, a Rússia apreendeu navios de guerra ucranianos e a sua tripulação, no mar de Azov, num ato que condenado pela comunidade internacional e considerado "intimidatório" pelas autoridades de Kiev.

No final da cimeira do G7, no passado fim-de-semana, na cidade francesa de Biarritz, Donald Trump tinha dito que queria convidar o Presidente russo, Vladimir Putin, para participar na próxima reunião do grupo dos sete países mais ricos, depois de a Rússia ter sido expulsa do G8, como consequência das agressões à Ucrânia.

Hoje, Mike Pence quis assegurar o Presidente ucraniano que os EUA continuam a condenar a estratégia da Rússia perante os interesses ucranianos, dizendo que está a monitorizar os avanços na negociação dos Acordos de Minks - o pacto entre Moscovo e Kiev, alcançado em 2015, com mediação da França e da Alemanha.

Lusa