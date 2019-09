Sete feridos no tiroteio no Texas estão nos cuidados intensivos, incluindo um bebé

Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas numa série de disparos em duas cidades do Texas, nos EUA. Este é o segundo incidente do género no mesmo estado norte-americano no espaço de um mês. Nos cuidados intensivos estao sete pessoas, incluindo um bebé de 17 meses que foi atingido na cara por um fragmento de bala.