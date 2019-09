Suspeito de esfaqueamento em Lyon estava drogado e em estado psicótico

O procurador de Lyon disse este domingo que o afegão detido pelo ataque de ontem com uma faca estava em estado psicótico e sob a influência de drogas. Nicolas Jacquet relata que o homem estava a delirar e a ouvir vozes que diziam para ele se suicidar.



Um homem morreu e oito pessoas ficaram feridas na sequência do ataque nos subúrbios de Lyon. O suspeito não tem ligação ao terrorismo, de acordo com o procurador da cidade francesa.