"Uma salva de palmas para os bombeiros", disse o Papa depois de ter ficado preso num elevador

O Papa Francisco disse hoje que ficou preso, durante 25 minutos, num elevador no Vaticano, tendo sido retirado com a ajuda dos bombeiros. Dirigindo-se aos fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, o líder da Igreja Católica pediu desculpa por ter chegado cerca de sete minutos atrasado e pediu uma salva de palmas para os bombeiros.