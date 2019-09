Dezenas de desaparecidos e vários mortos em incêndio num barco na Califórnia

Um número ainda indeterminado de pessoas morreram esta segunda-feira num incêndio de uma embarcação que transportava dezenas de pessoas ao largo do sul da Califórnia, referiram os bombeiros locais citados pela agência noticiosa Associated Press (AP).

A guarda costeira norte-americana e os bombeiros responderam no início da manhã desta segunda-feira a um incêndio numa embarcação de recreio perto da Ilha de Santa Cruz.

O Daily Best, ao citar o capitão Brian McGrath do Departamento de Bombeiros de Ventura County, referiu que se registaram vítimas mortais. No entanto, McGrath não precisou o número de mortos pelo facto de a guarda costeira ainda proceder a buscas no mar.

O mesmo responsável acrescentou que cinco pessoas foram salvas do acidente, uma com ferimentos ligeiros. Disse ainda que 34 pessoas estavam desaparecidas.

A guarda costeira de Los Angeles tinha anunciado previamente que mais de 30 pessoas estavam "em situação de urgência" a bordo da embarcação.

A Ilha de Sana Cruz fica situada junto à costa da cidade de Santa Barbara.



Lusa