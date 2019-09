Escolas francesas obrigadas a exibir bandeiras do país e da UE nas salas de aula

As escolas de França são agora obrigadas a exibir as bandeiras francesa e da União Europeia nas salas de aulas, ao lado das palavras do hino nacional.

A medida, que entrou em vigor no início deste ano letivo, foi aprovada em fevereiro pelo Parlamento como parte das reformas na Educação. Éric Ciotti, um deputado do partido de centro-direita Les Républicains, foi o autor da norma que tem gerado controvérsia.

Depois de debatida no Parlamento francês, o Governo de Emmanuel Macron apoiou a iniciativa, avança a BBC. O ministro da Educação Jean-Michel Blanquer disse ao jornal Le Parisien na época:

"O espírito cívico deve ser fortalecido. Em todo o mundo, conhecer os símbolos do seu país, é a coisa mais natural do mundo".

Jean-Paul Pelissier

Porém, a medida tem dividido a opinião do povo francês. Do lado da oposição do Governo, ouviram-se fortes críticas à lei, alegando que não era necessário que fosse tão nacionalista. Alguns professores também consideram que a bandeira não é prática e descrevem a medida como "palavras vazias".

Mais reformas na Educação

No pacote de reformas na Educação, o Parlamento francês decidiu incluir também a educação obrigatória a partir dos três anos, em vezes dos seis. Os pais que não cumprirem a norma poderão pagar uma multa de 1.500 euros.

A lei também inclui mudanças nos exames finais, dando mais peso aos cursos e mais oportunidades para os alunos se especializarem.