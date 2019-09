Marinha Portuguesa desativa 26 bombas na Alemanha da II Guerra Mundial

A Marinha Portuguesa desativou 26 explosivos na fronteira da Alemanha, pertencentes à II Guerra Mundial.

A operação, em conjunto com a NATO, decorreu entre os dias 26 e 31 de agosto e tinha como objetivo identificar e inativar explosivos que ainda estão no fundo do mar.

Os engenhos pertenciam a um antigo campo de minas criado para bloquear a navegação dos Aliados em locais estratégicos. Os mergulhadores portugueses vão continuar em missão até ao dia 29 de setembro.

A II Guerra Mundial fez no domingo 80 anos com a invasão da Polónia pelas forças alemães, a 1 de setembro de 1939.