Matthew McCounaghey formou-se em Cinema, em 1993, na Faculdade de Comunicação da Universidade do Texas e, a partir de Setembro de 2019, vai dar aulas nesta mesma faculdade.

Quem avançou esta novidade foi o jornal da Universidade, UT News. O ator vai ser professor no departamento de rádio, televisão e filmes. Vai dar aulas de Script to Screen ("do guião ao ecrã") onde os alunos vão analisar os mais recentes filmes do ator, The Beach Bum: A Vida Numa Boa e The Gentleman.