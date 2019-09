Jurado do Masterchef Austrália partilha experiências com culinária portuguesa

Está em Portugal um dos mais conceituados críticos gastronómicos, conhecido também por ser um dos jurados do Masterchef Austrália. Matt Preston veio falar do livro "Delicioso, Fácil, Rápido", mas já está a pensar no próximo que, como garantiu à SIC, vai incluir receitas portuguesas.