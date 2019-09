Ministro lusodescendente do Luxemburgo continua em estado grave

O vice-primeiro ministro e ministro da Justiça do Luxemburgo, o lusodescendente Félix Braz, continua hospitalizado na Bélgica em estado "grave" depois de um ataque cardíaco, segundo um ponto de situação feito esta terça-feira pelo Governo luxemburguês.

"O vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Félix Braz, continua hospitalizado nos cuidados intensivos", adiantou o Governo do Luxemburgo em comunicado.

Segundo informação oficial, Félix Braz, 53 anos, sofreu um ataque cardíaco a 22 de agosto, tendo sido hospitalizado na Bélgica, onde, segundo a imprensa local, se encontrava a passar férias.

Na segunda-feira, o governante foi transferido de hospital para poder ser submetido a exames complementares.

"Nos últimos dias, o estado de saúde do ministro continua grave", acrescenta o Governo.

Cidadão português, com origens em Castro Marim, no Algarve, Félix Braz nasceu em Differdange e tornou-se no primeiro lusodescendente a ocupar vários cargos políticos no Luxemburgo.



