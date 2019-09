Pelo menos oito mortos e 29 desaparecidos em incêndio de barco na Califórnia

Pelo menos oito pessoas morreram e 29 estão desaparecidas na sequência de um incêndio, que levou ao náufrago de uma embarcação de recreio ao largo da costa da Califórnia, indicaram as autoridades norte-americanas em novo balanço.

A maioria da tripulação do navio Conception, estava a dormir no convés quando o incêndio deflagrou na segunda-feira, de acordo com a Guarda Costeira de Los Angeles.

"Por enquanto, recuperamos apenas quatro corpos, mas localizamos outros quatro que morreram e cujos corpos se encontram no fundo do mar", explicou o xerife do condado de Santa Barbara, Bill Brown. "Outros cinco (ocupantes de navios) foram resgatados vivos, e há 26 que estão desaparecidos", acrescentou.

A Guarda Costeira confirmou que 39 pessoas se encontravam na embarcação, das seis eram tripulantes e 33 passageiros.

Os cinco sobreviventes - dois deles com ferimentos nas pernas - eram membros da tripulação que estavam acordados no convés e saltaram para a água quando o incêndio deflagrou, sendo depois resgatados por um barco de lazer e levados para a costa, informou a Guarda Costeira.

Depois de várias horas de busca sob forte neblina, as autoridades do condado de Santa Barbara já admitiram a possibilidade de não encontrarem mais pessoas com vida.

"Este é provavelmente o pior cenário que poderíamos ter encontrado: era uma noite muito escura, quase toda a gente estava a dormir no convés e o navio estava num local remoto", disse o xerife Brown.

