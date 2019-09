Três pessoas retiradas dos escombros da explosão na Bélgica

Uma explosão fez desabar esta terça-feira três prédios por completo, na cidade belga de Antuérpia. Pelo menos três pessoas foram retiradas dos escombros, sendo que duas delas ficaram gravemente feridas.

As autoridades pediram à população para manter as ruas em volta livres, de modo a que os serviços de emergência pudessem circular. A polícia recusou falar das possíveis causas do incidente.

Os vizinhos contam que sentiram um estrondo enorme, numa altura em que estavam a decorrer obras num dos prédios. Ao redor, várias casas ficaram também sem janelas e portas devido à violência da explosão.