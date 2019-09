Meghan Markle volta a desiludir a rainha Isabel II

Os últimos meses não têm sido fáceis para Meghan Markle, sobretudo pela forma como a sua vida tem sido exposta na imprensa de todo o mundo. Os despedimentos de funcionários que a acusam de ser demasiado exigente, os alegados problemas com a cunhada Kate Middleton, as viagens em jato privado que indignam os mais preocupados com o ambiente e a crise que estará a atravessar no seu casamento devido a tudo levaram a que contratasse uma empresa a ajudar a gerir melhor tudo o que é tornado público e a resolver conflitos.

A informação é avançada pelo Daily Mail, que explica que a Sunshine Sachs – uma das melhores empresas de assessoria do mundo, que representou, entre muitas outras celebridades, Michael Jackson em casos de alegados abusos sexuais de menores – foi contratada ainda antes das férias de verão de Harry e Meghan e da polémica visita a Elton John no sul de França (saiba mais AQUI).

Mas o que está a deixar a rainha Isabel II furiosa é o facto de não ter sido consultada sobre esta decisão e dos assessores dos duques de Sussex também terem sido mantidos na ignorância.